ضبط طبيب اثناء اجراءه عملية اجهاض لسيدة فى بنى سويف

القت مباحث الآداب بمديرية أمن بنى سويف برئاسة العقيد عبد السلام عمار رئيس مباحث الآداب بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر مدير الإدارة القبض على الطبيب "ت.ا" أثناء إجرائه عملية اجهاد بعيادته الخاصة.

وكانت معلومات وردت لمباحث الآداب وإدارة العلاج الحر بقيام الطبيب بإجراء عمليات إجهاض للسيدات وعمليات أخرى مخالفة للشرع والأعراف.

وخرجت قوة من مباحث الآداب بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، وتم مهاجمة عيادة الطبيب والقبض عليه متلبساً أثناء إجرائه عملية إجهاض لإحدى السيدات، كما تم رصد غرفة عمليات بالعيادة غير مطابقة للاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى، وتم تحرير محضر بالواقعه وإحالة الطبيب إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

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