إعلان تفاصيل «دورة راشد بن محمد» لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مؤتمراً صحفياً بمقرها بمنطقة الممزر أعلنت من خلاله تفاصيل الدورة العشرين للمسابقة الدولية للقرآن الكريم التى ستنطلق فى الأول من شهر رمضان وحتى العشرين منه، وقد رحب المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة فى مستهل المؤتمر الذى حضره إلى جانبه أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة بممثلي أجهزة الإعلام وقد استهل حديثه بالقرار الذى اتخذته اللجنة المنظمة للجائزة بشأن تسمية الدورة العشرين لمسابقة القرآن الكريم «دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم» رحمه الله وأن تهدى جميع التلاوات القرآنية التى سيتلوها المتسابقون إلى روحه الطاهرة.

وأشار إلى أن اللجنة قد انتهت حتى الآن من تحديد موعد إقامة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، في شهر نوفمبر 2016، كما انتهت من اختيار الشعار الخاص بالمسابقة ومن تجهيز رسائل الدعوة التى سترسل للدول والجاليات المسلمة فى الدول غير الإسلامية.

كما أشار إلى قرار اللجنة المنظمة للجائزة بشأن تسمية مسابقة أجمل ترتيل بمسمى مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل وذلك اعتباراً من الدورة القادمة للجائزة وهي الدورة الحادية عشرة، وبهذه المناسبة ستخصَّص جائزةٌ يومياً عبارة عن رحلة عمرة للجمهور الذي سوف يحضر فعاليات الجائزة طوال فترة الفعاليات.

استعدادات

وعن الاستعدادات التى اتخذتها لجان الجائزة المختلفة لهذه الدورة أشار بوملحه بأن الجائزة أطلقت قناة فضائية خاصة بها وذلك بالتعاون مع شبكة قنوات دبي وشركة اتصالات وشركة دو وسوف تستمر فى بث المسابقة القرآنية والمحاضرات والفعاليات ونشاطات الجائزة الأخرى وذلك حتى آخر أيام عيد الفطر المبارك.

كما أشار إلى انتهاء وحدة الإعلام من إعداد الكتاب التوثيقي بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الجائزة.

كما قال بوملحه إنه قد جرى تخصيص 8 محاضرات للجاليات بمقر مسرح المدرسة الأكاديمية بالمحيصنه وتتناول المحاضرات عدداً من الموضوعات ويلقيها بعض الأساتذة والمختصين باللغات الميلام والبنغالية والتاميلية والدعوة فيها عامة للجميع حيث توجد أماكن مخصصة للنساء.

ملتقى راشد

كشف الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تفاصيل وبرامج الدورة الأولى لملتقى راشد بن محمد الرمضاني، الذي ينطلق في الرابع من رمضان ويستمر 15 يوماً، حيث يشمل الملتقى فعاليات في الخيمة المقامة في منطقة الخوانيج الأولى وهي (خيمة المحاضرات الدينية) للرجال والنساء، وتتضمن محاضرات باللغة العربية، إضافة لمحاضرات للجاليات بعدة لغات.