«سيدتي» تكشف أسرار باب الحارة 8

دبي - تمام عجمية

انتهى المخرج ناجي طعمي من تصوير الجزء 8 من باب الحارة، وعلى ما يبدو أن العمل قد دخل في مرحلة تاريخية مختلفة عن سلسلة الأجزاء الأخرى؛ فالعمل وبحسب المعلومات الأولية، سيشهد العديد من المفاجآت والتطورات، سواء بالنسبة للموضوعات التي تناولها أو طبيعة الشخصيات وعلاقاتها المتشعبة، إذ سيخرج عن إطار «حارة الضبع» وسينفتح المسلسل على بقية عناصر المجتمع السوري والفكر والتنوير، وسيحمل الكثير من المفاجآت، أولها تغيير الكثير من نجوم العمل بسبب خلافات مادية مع المنتج المنفذ للعمل المخرج بسام الملا، وكان أول المغادرين الفنان وائل شرف، الذي حل بدلاً عنه الفنان مصطفى سعدالدين، كما غادرت العمل الفنانة مرح جبر دون أن يحل محلها أحد؛ بل قام الملا بتغييب الشخصية بموتها، الفنانة عهد ديب التي تقوم بدور خيرية الزوجة الأولى للعكيد معتز ستغادر أيضاً باب الحارة، وذلك بعد أن تتعرض لحادث وتقع على رأسها لتفارق الحياة، وهذا هو نفس المشهد الذي توفيت به والدتها في الجزء الثاني، وهنا اشتد النقد واتهمت أسرة العمل بمحاولة تغييب الفنانة عهد ديب لإظهار مساحة أكبر في الجزء التاسع للفنانة كندة حنا، ولتصبح هي المحور الأساسي مع العكيد معتز، كما علمت «سيدتي».