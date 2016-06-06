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ضبط تمثال يشتبه فى أثريته بحوزة تاجر بالمنيا

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ضبط تمثال يشتبه فى أثريته بحوزة تاجر بالمنيا ضبط تمثال يشتبه فى أثريته بحوزة تاجر بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تاجر بحوزته رأس تمثال يشتبه فى أثريته على كمين العدوة شمال المنيا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد أنه أثناء تواجد النقيب مصطفى على درويش الضابط بإدارة البحث الجنائى، والملازم فتحى أحمد على والمعينان بخدمة كمين العدوة من ضبط سيارة رقم 624 ع ف ا ملاكى وبداخلها تاجر وبصحبته اثنين آخرين وبحوزتهم تمثال عبارة عن قاعدة مثبت بها رأس فرعونى يشتبه فى أثريته وسلاح نارى.

وبسؤالهم، قرروا حصولهم على التمثال من شخص غير معلوم لديهم من إحدى قرى سما لوط، وجارى تطوير مناقشه المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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