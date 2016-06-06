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عصام الحضري: أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي ' الكيان الذي صنعنا '

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عصام الحضري: أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي ' الكيان الذي صنعنا ' عصام الحضري: أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي ' الكيان الذي صنعنا '

تمنى عصام الحضري حارس مرمى منتخب ووادي دجلة إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي.

الحضري تألق ولمع وتلألأ داخل جدران النادي الأهلي من فترة 1996 وحتى 2008 قبل خروجه إلى سيون بقرار شخصي.

وقال عصام الحضري: "بالطبع أتمنى إنهاء مسيرتي داخل جدران النادي الأهلي".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية مع قناة صدى البلد "جميعنا نعشق النادي الأهلي. هو الكيان الذي صنعنا".

وواصل "لا أفقد الآمل أبدا ولدي يقين أنه إذا كان مكتوبا لي العودة للأهلي، سيحدث ذلك".

وتابع "الأهلي بيتي وبأذن الله أكون متواجدا معه من جديد".

وعاد الحضري للعب كأساسي مرة أخرى عندما حرس مرمى منتخب مصر أمام تنزانيا.

لقاء انتهى بفوز الفراعنة بثنائية محمد صلاح والتأهل رسميا إلى أمم إفريقيا الجابون 2017.

شاهد

ملخص تصديات الحضري التاريخي أمام تنزانيا

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فيديو اليوم السابع

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