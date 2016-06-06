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مروان محسن: أرجو أن يترك ' الفتايين ' المنتخب في حاله

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مروان محسن: أرجو أن يترك ' الفتايين ' المنتخب في حاله مروان محسن: أرجو أن يترك ' الفتايين ' المنتخب في حاله

مروان محسن: أرجو أن يترك "الفتايين" في حاله

أبدى مروان محسن مهاجم الإسماعيلي استياءه ممن يطالب بوضعه على مقاعد البدلاء مع منتخب .

وقال مهاجم الدراويش بلهجة غاضبة: "هناك بعض الفتايين، طالبوا بإشراك مؤمن زكريا مكاني أمام تنزانيا، لا ألتفت إليهم، لأن تحليلاتهم غير منطقية".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "أرجو أن يترك الفتايين المنتخب في حاله، وبشكل عام لا أشغل بالي بما يقال في ستوديوهات التحليل".

وتابع "ذهبنا إلى تنزانيا من أجل الفوز لحسم التأهل لكأس إفريقيا، واللاعبون كانوا رجالا، ونفذنا التعليمات رغم صعوبة الطقس، والمنتخب عاد لبطولته المفضلة".

وحول إمكانية رحيله عن الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري، اختتم مروان محسن: "أركز مع فريقي فقط، ولا يوجد أي عروض".

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فيديو اليوم السابع

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