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"أوقاف الإسكندرية"تلغى تصريح خطيب سمح لقيادى سلفى بإمامة المصلين بالتروايح

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"أوقاف الإسكندرية"تلغى تصريح خطيب سمح لقيادى سلفى بإمامة المصلين بالتروايح "أوقاف الإسكندرية"تلغى تصريح خطيب سمح لقيادى سلفى بإمامة المصلين بالتروايح
قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بإلغاء تصريح خطابة لخطيب مكافأه بمسجد دنا والاستدعاء الفورى للسماح لأحمد حطيبة القيادى السلفى بإمامه المصلين فى صلاة التروايح بالمخالفة للقانون.

كما قررت إدارة أوقاف شرق بتكليف خطيب آخر بمهام مسجد دنا، وعدم السماح لأى شخص باعتلاء المنبر وإقامة الصلاة بدون أن يكون حاصلاً على تصريح من وزارة الأوقاف.

ويذكر أن الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف قرر إمامة المصلين فى اليوم الأول من صلاة التراويح بشهر رمضان بمسجد نور الإسلام معقل السلفيين ومنع الشيخ حطيبة من التقدم على خطيب الأوقاف الأزهرى بالمخالفة للقانون، وتعرض للاعتداء أثناء خروجه من المسجد من أحد السلفيين نظراً للإجراءات المشددة التى تجريها الأوقاف هذا العام.

أحد السلفيين يعتدى على وكيل أوقاف الإسكندرية بعد خروجه من مسجد "نور الإسلام"
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