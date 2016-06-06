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"سكر كوم أمبو" تفتتح مصنع للخشب الحبيبى بتكلفة 5 ملايين جنيهاً

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"سكر كوم أمبو" تفتتح مصنع للخشب الحبيبى بتكلفة 5 ملايين جنيهاً "سكر كوم أمبو" تفتتح مصنع للخشب الحبيبى بتكلفة 5 ملايين جنيهاً
افتتح اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، مساء الأحد، مصنع الخشب الحبيبى التابع لمصنع سكر كوم أمبو، بتكلفة بلغت حوالى 5 ملايين جنيهاً.

حضر الافتتاح المهندس جمال عبد الغنى، مدير مصنع سكر كوم أمبو، وممثلين عن جهاز شئون البيئة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة كوم أمبو.

وأكد المهندس جمال عبد الغنى، مدير مصنع سكر كوم أمبو فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعادة تأهيل مصنع الخشب الحبيبى الجديد، بعد تولى شركة إيطالية تركيب الفلاتر الجديدة لمنع تصاعد الأتربة والأدخنة الضارة بالجو، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 5 ملايين جنيهاً.

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