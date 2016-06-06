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أحمد أبو هشيمة: قناة "أون تى فى" تسعى للصعود إلى المرتبة الأولى فى مصر

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أحمد أبو هشيمة: قناة "أون تى فى" تسعى للصعود إلى المرتبة الأولى فى مصر أحمد أبو هشيمة: قناة "أون تى فى" تسعى للصعود إلى المرتبة الأولى فى مصر
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن قناة "أون تى فى" تسعى للمنافسة على المركز الأول فى خلال الفترة القادمة.

وطالب رجل الأعمال قيادات القناة العمل بجدول زمنى للانتهاء من تطوير جميع استديوهات القناة فى فترة أقصاها 30 أغسطس.

وأشار أحمد أبو هشيمة خلال تفقده لاستديوهات قناة أون تى فى إلى أهمية أن يشعر جميع العاملين فى القناة بامتلاكهم للمكان، والسعى إلى جعل القناة فى المرتبة الأولى.

أبو هشيمة يتفقد استديوهات "اون تى فى" للوقوف على استعدادات رمضان
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أبو هشيمة يصل "ON TV" ويلتقى قيادات بالقناة
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مصر 365

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