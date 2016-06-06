القبض على أحد تجار المخدرات بشمال سيناء وبحوزته 500 جرام هيروين

تمكنت قوات الشرطة بشمال سيناء من القاء القبض على أحد تجار المخدرات ببئر العبد، وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن شمال سيناء، انه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد، مفادها قيام " سليمان ش س ع"، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية استهدفت المذكور، وتمكنت من ضبطه حال قيادته سيارة نقل شمال سيناء جوار مبنى الرى المهجور بشارع العماير، وبحوزته 2 "قالب" بداخلهما مسحوق الهيروين المخدر يزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

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