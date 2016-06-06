"القومى لحقوق الإنسان":قائمة بـ 500 اسم من الشباب المحبوس لعرضها على السيسى

قال حافظ أبو سعد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، إن المجلس أعد قائمة تتضمن 500 اسمًا من الشباب المحبوس على ذمة عدد من القضايا ، موضحًا أنه من المقرر عرضها على رئيس الجمهورية خلال لقائة بالمجلس لعرض التقرير السنوى علية .

وأوضح أبو سعدة لـ" اليوم السابع " أن الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان قدم طلب لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد لعرض التقرير السنوى ، مشيرًا إلى أن المجلس ينتظر رد الرئاسة بالموعد لعرض عدد القائمة مع التقرير السنوى.

وأشاد أبو سعدة بحكم الاستئناف الذى قضى ببراءة 33 شبابًا من المشاركين فى تظاهرات 25 إبريل المعروفة إعلاميًا بتظاهرات يوم الارض ، متمنيًا أن يحظى باقى المتظاهرين على عفوًا رئاسيًا بمناسبة شهر رمضان والعيد .

بالصور.. فرحة عارمة لأهالى 33 متهمًا فى تظاهرات 25 أبريل بعد براءتهم

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