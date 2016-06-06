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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 6/6/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>حاول أن تحافظ على لغة جسد إيجابية فمن المحتمل جدًا أن فرصة جديدة سوف تقدم لك هذا اليوم، وهذا هو الأسبوع المناسب لبدء مشروع جديد، تذكر مهارات التنظيم التى تملكها وحافظ على نفسك من الفوضى.
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>على الصعيد العاطفي:


>اليوم سوف تكون مستقرًا بقدر ما تشعر بالقلق فى العلاقات. سوف تكون قادرًا على التمتع بوقت هادئ وتأملى مع شريك حياتك. تستغرق بعض الوقت لتستمتع بما لديك.
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>برج الجدى على الصعيد الصحي:


>يجب أن تركز على صحتك هذه الأيام فأنت متحمس للحفاظ على نفسك فى شكل جيد كنت تميل أيضًا إلى ممارسة اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:


>محدودية الموارد تمنعك من إعطاء شكل لأفكارك. لا تجعل القلق يسيطر عليك ففى نهاية اليوم ستتمكن من إنجاز ما تريده وستتمتع ببعض الحرية من المسؤوليات.

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مصر 365

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