برج الثور حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>حاول أن تبتعد عن الاستفزازات على قدر الإمكان حتى لا تقع فى الفخ الذى ينصبه لك زملاء العمل، للإيقاع بينك وبين رئيسك المباشر.حاول أن تكون أكثر هدوءًا فهذا اليوم ستحاط بك المشاكل وستواجه بعض الأزمات على المستوى العاطفى، لكنها ستكون مجرد أزمات عابرة لا تقف عندها وحاول أن تتخطى الأمور.>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، لذلك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.