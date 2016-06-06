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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016 برج الميزان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>انتظر أنباء سعيدة عن ترقية ستأتى لك فى الطريق، ومكاسب مادية أو زيادة فى المرتب تنتظرك فى خلال الأيام الآتية لذلك كون أكثر تفاؤلا فهذه الأيام هى أيام حظك.

على الصعيد العاطفي:


>ستمر بمنعطف فى حياتك العاطفية قد يطيح باستقرارك مع الطرف الآخر، لذلك لا تيأس ربما يكون الخير فى علاقة جديدة وبداية أخرى مع طرف أخر يستحقك ويستحق أن يستكمل حياته معك.
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>برج الميزان على الصعيد الصحي:


>بالنسبة لأطفال هذا البرج يجب الاعتناء بهم جيدًا الفترة المقبلة والابتعاد عن طرق اللعب الخشنة حتى لا يتعرضوا لمشاكل صحية أو جروح بالغة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.
>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

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مصر 365

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