برج القوس حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

لمواليد برج القوس تحتاج للاستقرار لحد كبير، فكل ما يدور حولك من مشاكل وصراعات يزيد من الطاقة السلبية، فكن أكثر هدوءًا وتواضعا حتى لا تزداد المشاكل فى العمل.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حاول أن تتعامل بهدوء ولباقة مع شريكك وتخلى عن عصبيتك وغيرتك الزائدة التى تجعله يعيش حالة من القلق والتوتر.
>عليك أن تهتم بالحالة الصحية، فمواليد برج القوس يحتاجوا لممارسة التدريبات الرياضية بشكل مستمر، وحاول تجنب العادات السيئة مثل التدخين والسهر المبالغ فيه.
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>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس سلسلة من الأخبار السارة فى طريقها اليك سترفع من روحك المعنوية وتجعلك أكثر تفاؤلاً، فحاول أن تستخدم مهارات التواصل الجيد مع الآخرين .
على الصعيد العاطفي:
>حاول أن تتعامل بهدوء ولباقة مع شريكك وتخلى عن عصبيتك وغيرتك الزائدة التى تجعله يعيش حالة من القلق والتوتر.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>عليك أن تهتم بالحالة الصحية، فمواليد برج القوس يحتاجوا لممارسة التدريبات الرياضية بشكل مستمر، وحاول تجنب العادات السيئة مثل التدخين والسهر المبالغ فيه.
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس سلسلة من الأخبار السارة فى طريقها اليك سترفع من روحك المعنوية وتجعلك أكثر تفاؤلاً، فحاول أن تستخدم مهارات التواصل الجيد مع الآخرين .