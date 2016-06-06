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برج القوس حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 6/6/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 6/6/2016
لمواليد برج القوس تحتاج للاستقرار لحد كبير، فكل ما يدور حولك من مشاكل وصراعات يزيد من الطاقة السلبية، فكن أكثر هدوءًا وتواضعا حتى لا تزداد المشاكل فى العمل.

على الصعيد العاطفي:


>حاول أن تتعامل بهدوء ولباقة مع شريكك وتخلى عن عصبيتك وغيرتك الزائدة التى تجعله يعيش حالة من القلق والتوتر.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>عليك أن تهتم بالحالة الصحية، فمواليد برج القوس يحتاجوا لممارسة التدريبات الرياضية بشكل مستمر، وحاول تجنب العادات السيئة مثل التدخين والسهر المبالغ فيه.
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس سلسلة من الأخبار السارة فى طريقها اليك سترفع من روحك المعنوية وتجعلك أكثر تفاؤلاً، فحاول أن تستخدم مهارات التواصل الجيد مع الآخرين .

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مصر 365

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