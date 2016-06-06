حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 6 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>لمواليد برج الأسد تبذل الكثير من الجهود فى حياتك المهنية ما يجعل كل تركيزك نحو هذا الصعيد فقط، فلا تجعل عملك بمثابة "كل اهتماماتك".

على الصعيد العاطفي:

> حياتك العاطفية متوترة لحد كبير كونك لست مهتم بتفاصيل شريكك وهو ما يجعله يشعر بالاضطراب، ومن الممكن أن يؤدى ذلك لتراجع العلاقة بنسبة كبيرة، فكن أكثر إيجابية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الأسد جيدة كونك ابتعدت الفترة الأخيرة عن تناول الوجبات السريعة، من جهة أخرى عليك أن تأخذ قسط كافٍ من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد سيبحث الفترة المقبلة عن التجديد فى كل تفاصيل حياته، فكن حذر ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار، وحاول إدراك غلطاتك السابقة من أجل تقويمها.

برج الثور حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

>حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهني:

>حاول أن تبتعد عن الاستفزازات على قدر الإمكان حتى لا تقع فى الفخ الذى ينصبه لك زملاء العمل، للإيقاع بينك وبين رئيسك المباشر.

على الصعيد العاطفي:

>حاول أن تكون أكثر هدوءًا فهذا اليوم ستحاط بك المشاكل وستواجه بعض الأزمات على المستوى العاطفى، لكنها ستكون مجرد أزمات عابرة لا تقف عندها وحاول أن تتخطى الأمور.

على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، لذلك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

برج القوس حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

>لمواليد برج القوس تحتاج للاستقرار لحد كبير، فكل ما يدور حولك من مشاكل وصراعات يزيد من الطاقة السلبية، فكن أكثر هدوءًا وتواضعا حتى لا تزداد المشاكل فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

>حاول أن تتعامل بهدوء ولباقة مع شريكك وتخلى عن عصبيتك وغيرتك الزائدة التى تجعله يعيش حالة من القلق والتوتر.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>عليك أن تهتم بالحالة الصحية، فمواليد برج القوس يحتاجوا لممارسة التدريبات الرياضية بشكل مستمر، وحاول تجنب العادات السيئة مثل التدخين والسهر المبالغ فيه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس سلسلة من الأخبار السارة فى طريقها اليك سترفع من روحك المعنوية وتجعلك أكثر تفاؤلاً، فحاول أن تستخدم مهارات التواصل الجيد مع الآخرين .

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>انتظر أنباء سعيدة عن ترقية ستأتى لك فى الطريق، ومكاسب مادية أو زيادة فى المرتب تنتظرك فى خلال الأيام الآتية لذلك كون أكثر تفاؤلا فهذه الأيام هى أيام حظك.

على الصعيد العاطفي:

>ستمر بمنعطف فى حياتك العاطفية قد يطيح باستقرارك مع الطرف الآخر، لذلك لا تيأس ربما يكون الخير فى علاقة جديدة وبداية أخرى مع طرف أخر يستحقك ويستحق أن يستكمل حياته معك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>بالنسبة لأطفال هذا البرج يجب الاعتناء بهم جيدًا الفترة المقبلة والابتعاد عن طرق اللعب الخشنة حتى لا يتعرضوا لمشاكل صحية أو جروح بالغة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>حاول أن تحافظ على لغة جسد إيجابية فمن المحتمل جدًا أن فرصة جديدة سوف تقدم لك هذا اليوم، وهذا هو الأسبوع المناسب لبدء مشروع جديد، تذكر مهارات التنظيم التى تملكها وحافظ على نفسك من الفوضى.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم سوف تكون مستقرًا بقدر ما تشعر بالقلق فى العلاقات. سوف تكون قادرًا على التمتع بوقت هادئ وتأملى مع شريك حياتك. تستغرق بعض الوقت لتستمتع بما لديك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>يجب أن تركز على صحتك هذه الأيام فأنت متحمس للحفاظ على نفسك فى شكل جيد كنت تميل أيضًا إلى ممارسة اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>محدودية الموارد تمنعك من إعطاء شكل لأفكارك. لا تجعل القلق يسيطر عليك ففى نهاية اليوم ستتمكن من إنجاز ما تريده وستتمتع ببعض الحرية من المسؤوليات.

حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الاثنين 6/6/2016

الجوزاء على الصعيد المهني:

>لا يمكن أن تترك أى أمر دون جدال واسع، ويأخذ ذلك منك جهدًا ذهنياً وعصبياً كبيراً، حتى إن كان هذا الأمر بسيطاً، والزملاء المقريين منك يعرفون ذلك جيداً، فبالرغم من إنك تصلح لتكون شخصية قيادية مميزة، إلا أن القائد لا يجادل بهذا الشكل، ولا يتشبث طوال الوقت، تحتاج فقط إلى المرونة فى التعامل واستيعاب آراء الآخرين والتعامل معها دون عناد.

على الصعيد العاطفي:

>يبدو أن صفة العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الجوزاء هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب عدم قدرتك على التعامل مع مواقفه ومشاعره بشكل ثابت ورأى مستقر، حالتك المزاجية المتقلبة تزيد من شعور الحبيب بعدم الاستقرار فى العلاقة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الالتزام بتعليمات الطبيب شىء جيد جداً، والحرص من الإصابة بالأمراض شىء جيد أيضاً، لكن وهم الإصابة بأى مشكلات صحية، والتعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر ما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الإهمال وعن الوهم أيضًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الجوزاء بشكل طبيعى واعتادوا عليها، لكن المشكلات مع شريك حياتك ربما تكون هى مصدر القلق البسيط هذه الفترة.

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

>تمتلئ بالثقة على الصعيد المهنى اليوم وحتى حين تواجهك مشاكل كبيرة فى العمل تتمكن من التصدى لها والتعامل معها والخروج منها بطريقة إيجابية.

على الصعيد العاطفي:

>إذا كنت تريد أن تحب وتريد أن يكون محبوبًا يجب أن تتخلى عن طريقة تفكيرك الغريبة فى العلاقات والشروط المعقدة التى تضعها فى من ترتبط به.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تدفع اليوم ضريبة النشاط الجسدى المفرط الذى بذلته فى الأيام الماضية وتعانى مشكلات فى الظهر والساقين تحديدًا فحاول ألا تضغط على نفسك وأن تمنحك جسدك ما يستحقه من راحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أنت شخص بسيط وهذا هو السبب فى أنك تفتقر التكتيكات فى التعامل مع العلاقات. وهذا قد يسبب لك معاناة فى بعض الأحيان ولكن من يعرفونك جيدًا يدركون قيمتك الذهبية.

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

>

>برج السرطان على الصعيد المهني:>اليوم يبدأ بداية رائعة قد تحصل على ترقية أو تحصل على فرصة عمل رائعة جديدة حالتك المالية قد تتحسن هذا اليوم ويزداد دخلك.

على الصعيد العاطفي:

>هناك شخص لا يمكنك مقاومة إغراء التقرب منه والتعرف عليه أكثر فحاول ألا تنجرف فى علاقة متسرعة ومتهورة معه وأن تتحكم أكثر فى مشاعرك..

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى تدليل وحماية نفسك وتعتنى بصحتك بشكل جيد ولا تتجاهل الحوادث الصغيرة التى قد تؤدى غلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تقدم بعض النصائح الجيدة لشخص قريب اليوم، وسوف يتقبلها بامتنان. وأنت بشكل عام فى مزاج متفاهم جدًا ومشرق اليوم وهذا وقت مناسب للتواصل مع الناس بشكل جيد.

حظك اليوم برج العقرب اليوم الاثنين 6/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

>لا تحب التعامل مع جميع الأشخاص لمحيطين بكن على الرغم من طبيثعتك الاجتماعية، لكن أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدر للإزعاج ولذلك تحاول دائماً الابتعاد عن أماكن تواجدهم، وتنتهى دائماً المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك دون أن تعبأ بكيفية فهمهم لها.

على الصعيد العاطفي:

>تفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة وشكل العلاقة التى تناسب طباعك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، مما ينعكس على حالتك النفسية التى غالباً تتحسن بمجرد الجلوس على البحر واستنشاق الهواء الطلق، مع الأصدقاء

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود العقرب التى تعرف كيف تتعامل مع ضغوط الحياه، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والاستجمام هم طريقك لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.

حظك اليوم برج الحوت اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

>ضغوطات العمل لا تنتهى هذه الفترة ولكنها مرحلة مهمة جدًا فى حياتك المهنية سوف تحدد مستقبلك لسنين مقبلة، لا تفكر فى أى مشاكل خارجية ركز فقط على مستقبلك وحدد أولوياتك حتى تمر تلك الفترة إلى أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.

على الصعيد العاطفي

>علاقتك مع الشريك ليست جيده تتأرجح كثيرًا بين الصعود والهبوط قد تخسر علاقة حب قوية فى الأيام المقبلة. حاول أن تخصص بعض الوقت لقضائه مع عائلتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية قليلًا فقد تعانى مشاكل مفاجئة فى الجهاز الهضمى الأيام القادمة بسبب العادات السيئة فى الطعام. عليك أن تنتبه لصحتك قليلًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>الضغوطات تحاوطك فى كل جانب هذه الأيام حاول أن تتجنب التفكير السلبى أنتَ على الطريق الصحيح وسوف تصل لأهدافك قريبًا. عليك الحذر قد تخسر شخص يحبك بصدق نتيجة لضغوطات الحياة.

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>الأمور تتحسن فى عملك يومًا بعد الآخر، كنت قد اجتهدت فى عملك طيلة الفترة الماضية للدرجة التى لفتت نظر آخرون فى نفس مجالك عملك، حاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تهمل ولا تتكاسل، فما بذلته وحققته لا ينبغى أن يذهب هباءً، تلطيف الأجواء مع زملاؤك فى العمل سينعكس إيجابيًا على طاقتك فى العمل.

الحمل على الصعيد العاطفي:

>ينتابك شعور بالحنين إلى حبك الأول، لا تسير خلف هذا الشعور فما ذهب فى الماضى لن يعود مجددًا، حاول أن تضع لنفسك مبادئ تسير عليها بعيدًا عن الشخص الذى تفكر فيه الآن، افتح قلبك لعلاقة حب جديدة كى تحقق لنفسك السلام النفسى والعاطفى الذى كنت تتطمح فيه.

الحمل على الصعيد الصحى:

> الآلام فى الظهر والرقبة تظهر عليك نتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذلته الفترة الماضية فى عملك، حاول أن تستشير طبيبك الخاص بشأن هذه الآلام حتى لا تتطور وتنعكس بشكل أكثر سلبًا عليك، الأمور ستكون على ما يرام اليوم لكن الالتزام بالعقاقير الذى نصحك بها الطبيب سيكون مفيدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تحتاج إلى الجلوس فى مكان مختلف عن الأماكن الاعتيادية التى تجلس بها عادة، لذا أنت فى حاجة إلى الذهاب لحفلة تكون قائمة على التراث القديم مثل التراث البدوى أو الريفى أو غيره، حاول أن تغير الأجواء لتنعكس على نفسيتك بالإيجاب تعويضًا عن ما قضيته.

حظك اليوم العذراء ليوم اليوم الاثنين 6/6/2016

حظك اليوم لبرج العذراء :

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

>يجب أن تحرص على تعاملاتك مع الزملاء فلا يصح أن تخلق بعض المشاكل التى ليس لها أى دلائل والتى استقيتها من كلام أحداهم فلا تترك أذنك إلى أحد، وحاول أن تتعقل الأمور وأن تكون أكثر رشدًا ولا تختلق المشاكل دون داعى، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على عملك.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

>بعد فترات طويلة من الجفاء والابتعاد عن شعور وأحاسيس الحب الحقيقى، يجب أن تكون على ثقة ويقين أن الحب سيأتى إلى بابك وسيجعلك فى قمة سعادتك ويشعرك بأنك ملك زمانك.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

>انتبه إلى حالتك الصحية ولا تستهين أبدًا بتعليمات الطبيب التى ربما تنهيك عن بعض العادات السلبية، ولا تضع مستقبلك الصحى فى خطر.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>لا تستمع إلى كلمات زملائك ولا تجرى وراء السراب وتخسر علاقاتك بسبب بعض الكلمات غير المعلوم مصدرها، واترك نفسك إلى الحب فربما تعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات السابقة.