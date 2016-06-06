' تأكدت من بقاء مصر في التصنيف الأول لتصفيات كأس العالم '

قال هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن منتخب مصر سيبقى في التصنيف الأول إفريقيا قبل قرعة تصفيات كأس العالم 2018 نهاية الشهر الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الخامس إفريقيا وهو الأخير بالتصنيف الأول، إذ يتواجد خمس منتخبات في كل تصنيف من الأربعة.

وأضاف أبو ريدة في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "تأكدت من وجود منتخب مصر بالتصنيف الأول من خلال اتصالاتي بالفيفا في الساعات الماضية".

وأوضح "سأمثل الاتحاد الدولي والإفريقي في القرعة التي ستقام بمقر الكاف بالقاهرة".

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة تضم أربع فرق للفوز ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.