صراع الصفقات - بالفيديو.. إبراهيموفيتش: انتظروا القنبلة الكبرى يوم 7

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة منتخب السويد وجود إعلانا كبيرا منتظرا في السابع من الشهر الجاري بصفوف مستقبله.

إبراهيموفيتش أعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان.

شبكة سكاي سبورتس خرجت وأكدت وفقا لمصادرها الخاصة اقتراب إبرا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد ولمدة موسم. (طالع التفاصيل)

وتحدث إبرا عن مستقبله عقب لقاء السويد أمام ويلز قائلا: "سيكون هناك إعلانا كبيرا في السابع من الشهر الجاري".

وأضاف في تصريحات عبر شاشة fotbollskanalen "الحدث سيكون قنبلة هذا الصيف. لنستمتع سويا".

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