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بالفيديو - أساطير ريال مدريد يفوزون على قدامى أياكس تكريما لـ ' كرويف ' ‎

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بالفيديو - أساطير ريال مدريد يفوزون على قدامى أياكس تكريما لـ ' كرويف ' ‎ بالفيديو - أساطير ريال مدريد يفوزون على قدامى أياكس تكريما لـ ' كرويف ' ‎

فاز فريق أساطير ريال مدريد الإسباني على أساطير أياكس الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وجاءت هذه المباراة تكريما لنجم أياكس وبرشلونة ومنتخب هولندا الراحل يوهان كرويف، الذي توفي في شهر مارس الماضي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

تقدم أياكس بالتهديف في المباراة عن طريق النجم البرازيلي روبرتو كارلوس الذي سجل بالخطأ في مرماه، ثم تعادل ريال مدريد بقدم النجم البرتغالي لويس فيجو.

وسجل النجم الإنجليزي السابق ستيفن ماكمنمان هدف ريال مدريد الثاني في المباراة برأسية رائعة من عرضية لويس فيجو، قبل أن يسجل ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق إيميليو بوتراجينيو.

وشارك في المباراة مجموعة من نجوم وأساطير ريال مدريد السابقين مثل روبيرتو كارلوس ولويس فيجو وفرناندو هييرو وراؤول جونزاليز وستيفن ماكمنمان.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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