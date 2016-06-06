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السيطرة على حريق بمنزل صيدلى بالمنيا

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السيطرة على حريق بمنزل صيدلى بالمنيا السيطرة على حريق بمنزل صيدلى بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنيه بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بمنزل صيدلى من مركز مطاى.

تلقي اللواء رضا رطبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد محمد هاشم، مأمور مركز مطاى يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزلعزت كامل 67 سنة صيدلى، مقيم بمنطقة الأبراج بمدينة مطاى. إنتقل رجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق.

وتبين أن المنزل خالى من السكان، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق، بسبب حدوث ماس كهربائى.

حرر محضراً بالواقعه، وجارى العرض على النيابة العامة وإنتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.

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