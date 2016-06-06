بالصور، هذا هو شبيه تيم الحسن

فوجئ النجم تيم الحسن، بشبهٍ كبيرٍ بينه وبين الإعلامي الفلسطيني، محمد السّوافيري، وعن هذا صرح تيم الحسن قائلاً: «أثناء متابعتي لبرنامج السّوافيري، لاحظت شبهاً كبيراً بيني وبينه من حيث الشكل والضحكة وطريقة التحدّث؛ فسارعت للتواصل معه لأنقل له ذلك». الأمر الذي حظي بسعادةٍ وترحيبٍ من قبل السوافيري، وبعد ذلك سارع الجمهور إلى المقارنة بين النجم السوري وبين السّوافيري؛ لتأتي ردّات الفعل مختلفة ومتباينة؛ فبعضها وافق على وجود قواسم مشتركة تجمع بينهما، بينما رفض بعض المتابعين إجراء المقارنة من أساسها؛ لقناعتهم بعدم وجود أيّة ملامح مشتركة بين تيم حسن ومحمد السوافيري، وسيطل الفنان تيم الحسن في المسلسل الاجتماعي نصف يوم، الذي يجمعه مجدداً مع النجمة نادين نجيم.