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حظك اليوم العذراء ليوم اليوم الاثنين 6/6/2016

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حظك اليوم العذراء ليوم اليوم الاثنين 6/6/2016 حظك اليوم العذراء ليوم اليوم الاثنين 6/6/2016

لبرج العذراء :


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حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:


>يجب أن تحرص على تعاملاتك مع الزملاء فلا يصح أن تخلق بعض المشاكل التى ليس لها أى دلائل والتى استقيتها من كلام أحداهم فلا تترك أذنك إلى أحد، وحاول أن تتعقل الأمور وأن تكون أكثر رشدًا ولا تختلق المشاكل دون داعى، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على عملك.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:


>بعد فترات طويلة من الجفاء والابتعاد عن شعور وأحاسيس الحب الحقيقى، يجب أن تكون على ثقة ويقين أن الحب سيأتى إلى بابك وسيجعلك فى قمة سعادتك ويشعرك بأنك ملك زمانك.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:


>انتبه إلى حالتك الصحية ولا تستهين أبدًا بتعليمات الطبيب التى ربما تنهيك عن بعض العادات السلبية، ولا تضع مستقبلك الصحى فى خطر.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>لا تستمع إلى كلمات زملائك ولا تجرى وراء السراب وتخسر علاقاتك بسبب بعض الكلمات غير المعلوم مصدرها، واترك نفسك إلى الحب فربما تعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات السابقة.
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مصر 365

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