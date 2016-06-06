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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 6/6/2016 برج الحمل حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>الأمور تتحسن فى عملك يومًا بعد الآخر، كنت قد اجتهدت فى عملك طيلة الفترة الماضية للدرجة التى لفتت نظر آخرون فى نفس مجالك عملك، حاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تهمل ولا تتكاسل، فما بذلته وحققته لا ينبغى أن يذهب هباءً، تلطيف الأجواء مع زملاؤك فى العمل سينعكس إيجابيًا على طاقتك فى العمل.

الحمل على الصعيد العاطفي:


>ينتابك شعور بالحنين إلى حبك الأول، لا تسير خلف هذا الشعور فما ذهب فى الماضى لن يعود مجددًا، حاول أن تضع لنفسك مبادئ تسير عليها بعيدًا عن الشخص الذى تفكر فيه الآن، افتح قلبك لعلاقة حب جديدة كى تحقق لنفسك السلام النفسى والعاطفى الذى كنت تتطمح فيه.

الحمل على الصعيد الصحى:


> الآلام فى الظهر والرقبة تظهر عليك نتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذلته الفترة الماضية فى عملك، حاول أن تستشير طبيبك الخاص بشأن هذه الآلام حتى لا تتطور وتنعكس بشكل أكثر سلبًا عليك، الأمور ستكون على ما يرام اليوم لكن الالتزام بالعقاقير الذى نصحك بها الطبيب سيكون مفيدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تحتاج إلى الجلوس فى مكان مختلف عن الأماكن الاعتيادية التى تجلس بها عادة، لذا أنت فى حاجة إلى الذهاب لحفلة تكون قائمة على التراث القديم مثل التراث البدوى أو الريفى أو غيره، حاول أن تغير الأجواء لتنعكس على نفسيتك بالإيجاب تعويضًا عن ما قضيته.

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مصر 365

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