برج السرطان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:
>اليوم يبدأ بداية رائعة قد تحصل على ترقية أو تحصل على فرصة عمل رائعة جديدة حالتك المالية قد تتحسن هذا اليوم ويزداد دخلك.
على الصعيد العاطفي:
>هناك شخص لا يمكنك مقاومة إغراء التقرب منه والتعرف عليه أكثر فحاول ألا تنجرف فى علاقة متسرعة ومتهورة معه وأن تتحكم أكثر فى مشاعرك..
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>تحتاج إلى تدليل وحماية نفسك وتعتنى بصحتك بشكل جيد ولا تتجاهل الحوادث الصغيرة التى قد تؤدى غلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>تقدم بعض النصائح الجيدة لشخص قريب اليوم، وسوف يتقبلها بامتنان. وأنت بشكل عام فى مزاج متفاهم جدًا ومشرق اليوم وهذا وقت مناسب للتواصل مع الناس بشكل جيد.
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