برج السرطان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>اليوم يبدأ بداية رائعة قد تحصل على ترقية أو تحصل على فرصة عمل رائعة جديدة حالتك المالية قد تتحسن هذا اليوم ويزداد دخلك.>هناك شخص لا يمكنك مقاومة إغراء التقرب منه والتعرف عليه أكثر فحاول ألا تنجرف فى علاقة متسرعة ومتهورة معه وأن تتحكم أكثر فى مشاعرك..>تحتاج إلى تدليل وحماية نفسك وتعتنى بصحتك بشكل جيد ولا تتجاهل الحوادث الصغيرة التى قد تؤدى غلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.>تقدم بعض النصائح الجيدة لشخص قريب اليوم، وسوف يتقبلها بامتنان. وأنت بشكل عام فى مزاج متفاهم جدًا ومشرق اليوم وهذا وقت مناسب للتواصل مع الناس بشكل جيد.