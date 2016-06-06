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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

على الصعيد المهني:


>اليوم يبدأ بداية رائعة قد تحصل على ترقية أو تحصل على فرصة عمل رائعة جديدة حالتك المالية قد تتحسن هذا اليوم ويزداد دخلك.

على الصعيد العاطفي:


>هناك شخص لا يمكنك مقاومة إغراء التقرب منه والتعرف عليه أكثر فحاول ألا تنجرف فى علاقة متسرعة ومتهورة معه وأن تتحكم أكثر فى مشاعرك..

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى تدليل وحماية نفسك وتعتنى بصحتك بشكل جيد ولا تتجاهل الحوادث الصغيرة التى قد تؤدى غلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>تقدم بعض النصائح الجيدة لشخص قريب اليوم، وسوف يتقبلها بامتنان. وأنت بشكل عام فى مزاج متفاهم جدًا ومشرق اليوم وهذا وقت مناسب للتواصل مع الناس بشكل جيد.
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مصر 365

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