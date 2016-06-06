حظك اليوم برج العقرب اليوم الاثنين 6/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لا تحب التعامل مع جميع الأشخاص لمحيطين بكن على الرغم من طبيثعتك الاجتماعية، لكن أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدر للإزعاج ولذلك تحاول دائماً الابتعاد عن أماكن تواجدهم، وتنتهى دائماً المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك دون أن تعبأ بكيفية فهمهم لها.>تفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة وشكل العلاقة التى تناسب طباعك.>تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، مما ينعكس على حالتك النفسية التى غالباً تتحسن بمجرد الجلوس على البحر واستنشاق الهواء الطلق، مع الأصدقاء>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود العقرب التى تعرف كيف تتعامل مع ضغوط الحياه، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والاستجمام هم طريقك لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.