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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 6/6/2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

على الصعيد المهني:


>تمتلئ بالثقة على الصعيد المهنى اليوم وحتى حين تواجهك مشاكل كبيرة فى العمل تتمكن من التصدى لها والتعامل معها والخروج منها بطريقة إيجابية.

على الصعيد العاطفي:


>إذا كنت تريد أن تحب وتريد أن يكون محبوبًا يجب أن تتخلى عن طريقة تفكيرك الغريبة فى العلاقات والشروط المعقدة التى تضعها فى من ترتبط به.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تدفع اليوم ضريبة النشاط الجسدى المفرط الذى بذلته فى الأيام الماضية وتعانى مشكلات فى الظهر والساقين تحديدًا فحاول ألا تضغط على نفسك وأن تمنحك جسدك ما يستحقه من راحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>أنت شخص بسيط وهذا هو السبب فى أنك تفتقر التكتيكات فى التعامل مع العلاقات. وهذا قد يسبب لك معاناة فى بعض الأحيان ولكن من يعرفونك جيدًا يدركون قيمتك الذهبية.
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مصر 365

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