برج الدلو حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تمتلئ بالثقة على الصعيد المهنى اليوم وحتى حين تواجهك مشاكل كبيرة فى العمل تتمكن من التصدى لها والتعامل معها والخروج منها بطريقة إيجابية.>إذا كنت تريد أن تحب وتريد أن يكون محبوبًا يجب أن تتخلى عن طريقة تفكيرك الغريبة فى العلاقات والشروط المعقدة التى تضعها فى من ترتبط به.>تدفع اليوم ضريبة النشاط الجسدى المفرط الذى بذلته فى الأيام الماضية وتعانى مشكلات فى الظهر والساقين تحديدًا فحاول ألا تضغط على نفسك وأن تمنحك جسدك ما يستحقه من راحة.>أنت شخص بسيط وهذا هو السبب فى أنك تفتقر التكتيكات فى التعامل مع العلاقات. وهذا قد يسبب لك معاناة فى بعض الأحيان ولكن من يعرفونك جيدًا يدركون قيمتك الذهبية.