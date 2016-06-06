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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الاثنين 6/6/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الاثنين 6/6/2016 حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الاثنين 6/6/2016

الجوزاء على الصعيد المهني:


>لا يمكن أن تترك أى أمر دون جدال واسع، ويأخذ ذلك منك جهدًا ذهنياً وعصبياً كبيراً، حتى إن كان هذا الأمر بسيطاً، والزملاء المقريين منك يعرفون ذلك جيداً، فبالرغم من إنك تصلح لتكون شخصية قيادية مميزة، إلا أن القائد لا يجادل بهذا الشكل، ولا يتشبث طوال الوقت، تحتاج فقط إلى المرونة فى التعامل واستيعاب آراء الآخرين والتعامل معها دون عناد.

على الصعيد العاطفي:


>يبدو أن صفة العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الجوزاء هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب عدم قدرتك على التعامل مع مواقفه ومشاعره بشكل ثابت ورأى مستقر، حالتك المزاجية المتقلبة تزيد من شعور الحبيب بعدم الاستقرار فى العلاقة.

على الصعيد الصحي:


>الالتزام بتعليمات الطبيب شىء جيد جداً، والحرص من الإصابة بالأمراض شىء جيد أيضاً، لكن وهم الإصابة بأى مشكلات صحية، والتعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر ما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الإهمال وعن الوهم أيضًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الجوزاء بشكل طبيعى واعتادوا عليها، لكن المشكلات مع شريك حياتك ربما تكون هى مصدر القلق البسيط هذه الفترة.

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مصر 365

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