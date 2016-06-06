أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت اليوم الاثنين 6/6/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت اليوم الاثنين 6/6/2016 حظك اليوم برج الحوت اليوم الاثنين 6/6/2016

على الصعيد المهني:


>ضغوطات العمل لا تنتهى هذه الفترة ولكنها مرحلة مهمة جدًا فى حياتك المهنية سوف تحدد مستقبلك لسنين مقبلة، لا تفكر فى أى مشاكل خارجية ركز فقط على مستقبلك وحدد أولوياتك حتى تمر تلك الفترة إلى أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.

على الصعيد العاطفي


>علاقتك مع الشريك ليست جيده تتأرجح كثيرًا بين الصعود والهبوط قد تخسر علاقة حب قوية فى الأيام المقبلة. حاول أن تخصص بعض الوقت لقضائه مع عائلتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية قليلًا فقد تعانى مشاكل مفاجئة فى الجهاز الهضمى الأيام القادمة بسبب العادات السيئة فى الطعام. عليك أن تنتبه لصحتك قليلًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>الضغوطات تحاوطك فى كل جانب هذه الأيام حاول أن تتجنب التفكير السلبى أنتَ على الطريق الصحيح وسوف تصل لأهدافك قريبًا. عليك الحذر قد تخسر شخص يحبك بصدق نتيجة لضغوطات الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى