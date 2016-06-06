برج الأسد حظك اليوم الاثنين 6/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>لمواليد برج الأسد تبذل الكثير من الجهود فى حياتك المهنية ما يجعل كل تركيزك نحو هذا الصعيد فقط، فلا تجعل عملك بمثابة "كل اهتماماتك". على الصعيد العاطفي:

> حياتك العاطفية متوترة لحد كبير كونك لست مهتم بتفاصيل شريكك وهو ما يجعله يشعر بالاضطراب، ومن الممكن أن يؤدى ذلك لتراجع العلاقة بنسبة كبيرة، فكن أكثر إيجابية. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الأسد جيدة كونك ابتعدت الفترة الأخيرة عن تناول الوجبات السريعة، من جهة أخرى عليك أن تأخذ قسط كافٍ من النوم. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد سيبحث الفترة المقبلة عن التجديد فى كل تفاصيل حياته، فكن حذر ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار، وحاول إدراك غلطاتك السابقة من أجل تقويمها.

شبكةعيونالإخبارية

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