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وكيله لـ ' كلام في الجون ' : اهتمامات إيطالية وإنجليزية برمضان صبحي

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وكيله لـ ' كلام في الجون ' : اهتمامات إيطالية وإنجليزية برمضان صبحي وكيله لـ ' كلام في الجون ' : اهتمامات إيطالية وإنجليزية برمضان صبحي

أكد نادر شوقي وكيل نجم الأهلي رمضان صبحي وجود اهتمامات من أندية في إيطاليا وإنجلترا بجناح الفريق الشاب.

وتألق رمضان صبحي مع الأهلي في الموسم الجاري ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة سبعة في الدوري حتى الآن.

وقال نادر شوقي لبرنامج كلام في الجون عبر إذاعة ميجا FM: "كما قلت مرارا وتكرارا، لا يمكن أن يخرج اللاعب من هنا إلى مكان كبير جدا".

وأضاف "لابد أن يتدرج اللاعب في أندية متوسطة ومنها للأندية الكبرى.. لأن هناك الكثير مثله في أوروبا ولا أقلل من قدرات رمضان".

وتابع "هناك اهتمامات من أندية إيطالية وإنجليزية وخلال أسبوعين سيصل شيء رسمي للأهلي بعدها نعلن عنها إن شاء الله".

وأتم "أعتقد أن الأهلي لن يقف في طريق لاعبه مثلما ساند محمد شوقي وتريزيجيه عندما وصل إليهما عروضا أوروبية".

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فيديو اليوم السابع