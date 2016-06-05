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أحد السلفيين يعتدى على وكيل أوقاف الإسكندرية بعد خروجه من مسجد "نور الإسلام"

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أحد السلفيين يعتدى على وكيل أوقاف الإسكندرية بعد خروجه من مسجد "نور الإسلام" أحد السلفيين يعتدى على وكيل أوقاف الإسكندرية بعد خروجه من مسجد "نور الإسلام"
تعرض الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، للاعتداء من قبل أحد السلفيين بالسب ومحاولة تحطيم زجاج سيارته الخاصة، أثناء خروجه من مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس عقب انتهاء صلاة الترويح.

وجاء هذا الحادث بعد قيام وكيل وزارة الأوقاف بإمامة المصليين فى اليوم الأول من صلاة التروايح بدلاً من الشيخ أحمد حطيبه القيادى السلفى للمرة الأولى منذ عشرات السنوات فى مسجد نور الإسلام باعتباره معقلاً للسلفيين.

وأكد مصدر بمديرية الأوقاف بالإسكندرية أن وكيل الوزارة سيحرر بلاغاً رسمياً فى الشرطة ضد المتسبب فى الحادث بالاعتداء عليه بالسب ومحاولة تكسير زجاج سيارته.

يذكر أن أوقاف الإسكندرية شددت الإجراءات منذ الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك فى حماية مساجدها من الدعوة السلفية، ومنع شيوخها من إمامه المصلين وانتشار مكثف لدعاة وقيادات المديرية فى المساجد المعروفة بأنها معاقل للسلفيين .
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- وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع استعدادات المساجد لشهر رمضان

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