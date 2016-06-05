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أبو هشيمة يصل "ON TV" ويلتقى قيادات بالقناة

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أبو هشيمة يصل "ON TV" ويلتقى قيادات بالقناة أبو هشيمة يصل "ON TV" ويلتقى قيادات بالقناة
وصل قبل قليل، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلي مدينة الإنتاج الإعلامى فى مدينة 6 أكتوبر لتفقد العمل بقناة "أون تى فى".

وصافح أبو هشيمة فور وصوله، عدد من العاملين فى القناة قبل تنظيم لقاء مع قيادات بالقناة.
>يشار إلى أن شركة "إعلام المصريين" اشترت قناة "أون تى فى" من رجل الأعمال نجيب ساويرس.


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