"التعبئة والإحصاء": معدل الزيادة السكانية بمصر 5 أضعاف الدول المتقدمة

قال محمد عبد القادر علام، مدير عام الإحصاءات والتعليم بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن الزيادة السكانية فى مصر وصلت إلى مليون نسمة كل ستة أشهر، وهذا الرقم خطير للغاية، لأن معدل الزيادة فى مصر يعد 5 أضعاف الدول المتقدمة، وضِعف الدول النامية .>وأضاف "علام" خلال لقاء تليفزيونى مع فضائية النهار اليوم، أن أهم عنصر فى أى دولة هو العنصر البشرى، ورغم ذلك نحن نفتقد فى هذا العنصر الخصائص الجيدة، نتيجة الزيادة الكبيرة به، فى ظل التردي الاقتصادى الذى تشهده الدولة.

وأكد مدير عام الإحصاءات والتعليم بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن أكثر المحافظات اكتظاظًا بالسكان هى محافظة القاهرة، تليها محافظة الجيزة ثم الشرقية، بينما تعتبر محافظتى شمال وجنوب سيناء أقل المحافظات سكانًا، رغم مساحتهما الكبيرة.

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