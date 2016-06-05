مصادر:النيابة تحقق مع مسئولين بالتعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة

كشف مصدر قضائى، أن نيابة جنوب القاهرة الكلية تباشر التحقيق مع عدد من مسئولى المطابع ومركز الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة بوزارة التربية والتعليم، لتحديد الجناة فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وكان بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم قد اعترف فى تصريحات سابقة أن تسريب امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية، اليوم الأحد، حدث من داخل وزارة التربية والتعليم وهى المسئولة عن هذه الأزمة.

مشاهد هزلية فى امتحانات الثانوية لم تحدث من قبل.. طلاب يلتقطون سيلفى داخل اللجان.. آخرون يغشون جماعيًا.. تسريب أسئلة الدين واللغة العربية.. التعليم تبحث عن المسئول.. والجهات الرقابية تواصل تحقيقاتها

"التربية والتعليم" تعترف: تسريب الامتحان حدث من داخل الوزارة والإخوان وراءه

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