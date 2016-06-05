صرف 70 ألف جنيه تعويضات لأسر ضحايا قارب الصيد "أبو كرم" بكفر الشيخ

سلم مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ،اليوم الأحد ، 70 ألف جنيه تعويضات لأسر الصيادين السبعة، ضحايا قارب صيد "أبو كرم" الذى تعرض للغرق أمام سواحل مطروح ، بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة صياد.

وقال مصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات صحفيه ، إنه توجه إلى مركز مطوبس، وسلم المبالغ لأسر الصيادين، وجارى إجراء بحوث اجتماعية لحالاتهم، تمهيدًا لصرف معاش للمستحقين منهم.

ومن جانبه قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، إن نقابة الصيادين كانت قد تقدمت بطلب للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، ولمصطفى جاد وكيل وزارة التضامن، لصرف مساعدات مالية لأسر الصيادين ضحايا قارب الصيد "أبو كرم" الذى تعرض للغرق منذ 15 يوماً أثناء رحلة بحرية انطلقت من سواحل سيدى برانى التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وكان يحمل على متنه 8 صيادين من أبناء قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، لقى 7 منهم مصرعهم وهم إسلام السيد السمار، أبو العزم حلمى السمار، أحمد حسن على السمار، وحسن بدوى السمار، وهانى محمد إبراهيم عبية، وكريم عصام البهلوان، ومحمد رزق البهلوان، وعصام عصام البهلوان ،وعلى أحمد السمار ،وأحمد حسن على السمار"، ونجا من الغرق الصياد محمد عمر عشوش.

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