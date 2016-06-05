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ننشر تفاصيل قتل شاب لوالديه فى أبو قرقاص بالمنيا

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ننشر تفاصيل قتل شاب لوالديه فى أبو قرقاص بالمنيا ننشر تفاصيل قتل شاب لوالديه فى أبو قرقاص بالمنيا
شهدت قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص واقعة غريبة راح ضحيتها الأب والأم على يد نجلهما.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز أبوقرقاص يفيد بمقتل أب وأم على يد نجلهما بمركز أبو قرقاص.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز وتم القبض على المتهم ويدعى "محمد.م"، 26 سنة حارس أمن في إحدى شركات السياحة بالغردقة المتهم بقتل والده "مصطفى .ح" ووالدته «زينب.ا » وإصابة عمه "مصطفى.ع" و«حسن.ع" مستخدما مطواة قرن غزال، وحاول ذبح بقية أفراد أسرته إلا أنهم تمكنوا من الفرار إلى الزراعات المحيطة بقرية اتليدم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتبين من التحريات أن المتهم متزوج منذ ما يقرب من شهر واحد ويسكن في الدور الثاني بمنزل والده وأنه عاد من الغردقة، الجمعة الماضى، وكان يعمل بها منذ 7 سنوات.

وأضافت التحريات أن المتهم أجريت له عمليه جراحية كبيرة في المخ وأنه كان سليما صحيا في الشهر الذي تزوج فيه وفي ليلة الواقعة نزل إلة والدية وأخبرهما أنه يريد عمل مشروع ويحتاج 50 ألف جنيه تكلفة المشروع ولكن وقعت مشادة بينه وبين والديه.

وأوضحت التحريات أيضا حدوث مشادة بين المتهم وزوجته أوشك خلالها أن يلقيها من بلكونة المنزل لولا تدخل الجيران وأعمامه وأنقذوا زوجته وبعد وقت قصير عاد إلى طبيعته ونام بجوارها وكان يضع السكين بجواره وفي فجر يوم الواقعة نزل من مسكنه وأثناء نوم والديه ضرب أمه وعندما حاول والده أن يدافع عنها قام بضربه أيضا وتدخل أعمامه وحاولوا منعه إلا أنه تمكن من إصابتهما.

وأثناء القبض عليه حاول الأهالي الفتك به إلا أن الأمن تمكن من منعهم عنه وبمعاينة مكان الواقعة عثر على جثة والدته أمام حجرتها وجثة والده أمام باب المنزل، حيث إنه حاول الهرب منه إلا أنه لم يتمكن من ذلك
>تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

شاب يذبح والديه ويصيب 2 من أعمامه فى إحدى قرى المنيا

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