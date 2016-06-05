سقوط "اللمبى" لاتهامه بالاتجار بالحشيش فى بولاق الدكرور

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه ببولاق الدكرور، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة تورط عاطل يدعى "محمد.ح" وشهرته "اللمبى" بالاتجار بالمواد المخدرة .

>وبإعداد كمين له تم ضبط وبحوزته 5 طرب حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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