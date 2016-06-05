المكملات الغذائية والخضار والسمك.. الوصفة السحرية لتحسين جودة السائل المنوى

جودة السائل المنوى للرجل تتحكم دون شك فى سلامته الجنسية وفى تقوية قدرته على الإنجاب، خاصة من يبحث عن الإنجاب أو من يعانى مشكلات خاصة بجودة السائل المنوى وقوة الحيوان ذاته على التخصيب.

الدكتور محمد عبده - أخصائى الأمراض التناسلية والذكورة - أشار إلى أن تحسين جودة السائل المنوى أمر فى غاية الأهمية، لأنه يضمن تحسين للحياة الجنسية بشكل عام ومن يعانى مشكلات فى الإنجاب ويعانى من تأخره، ويكون السبب حدوث خلل أو مشكلات فى الحيوانات المنوية.

وأوضح الدكتور محمد عبده أن الرجل يحتاج لتحسين جودة السائل بشكل عام، من خلال الطعام الذى يحتوى على العناصر والفيتامينات المفيدة التى تحسن خصائص عمل الخصية وبالتالى إنتاج حيوانات منوية جيدة وحسنة.

لذا ينصح أخصائى الأمراض التناسلية كل شاب ورجل سواء الأصحاء أو من يعانون من مشكلة بالسائل المنوى، أن يستشيروا طبيبا مختصا لوصف مكمل غذائى مفيد وجيد ولا ضرر فيه، وفقا للحالة المرضية للرجل، ولفت الدكتور محمد أيضا إلى مدى أهمية الزنك كأهم مكمل غذائى لتحسين القدرة الجنسية والصحة الجنسية والعامة للرجل، ويصفه الأطباء حاليا على نطاق واسع لكل الرجال.

وأشار الدكتور محمد أيضا إلى إمكانية الحصول على الزنك من بعض المأكولات المهمة التى تؤدى إلى نفس النتائج الجيدة، ومن أهم هذه الأطعمة الخضراوات التى يجب أن يتضمنها النظام الغذائى اليومى للرجل، وكذلك السمك الذى عليه تناوله مرة إلى اثنين أسبوعيا.

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