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برلماني: “مافيا” تدير تسريب الامتحانات..ووزير التربية والتعليم المسئول الأول

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برلماني: “مافيا” تدير تسريب الامتحانات..ووزير التربية والتعليم المسئول الأول برلماني: “مافيا” تدير تسريب الامتحانات..ووزير التربية والتعليم المسئول الأول

النائب أحمد بدوى

قال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، إنّ وزير التربية والتعليم الدكتور الهلال الشربيني، المسئول الأول عن واقعة تسريب الامتحانات، لكونه تعهد أمام البرلمان بضمان عدم تسريب الأسئلة، ووقف الغش.

وأضاف بدوي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن واقعة تسريب الامتحانات اليوم، تؤكد على أنّ هناك منظومة “مافيا”، ولا بد من الكشف عنها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح بدوي أنّ واقعة تسريب الامتحانات تؤكد على وجود حالة ترهل في منظومة التعليم في مصر، قائلاً: “امتحانات الثانونية العامة قضية أمن قومي”.

من جهته طالب رئيس مجموعة تأمين المعلومات، عادل عبد المنعم، بضرورة إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وتقليل حجم سرعة النت أثناء انعقاد الامتحانات.

وتساءل عبد المنعم: “إزاي الدولة ليست قادرة على التحكم في وقف تسريب الامتحانات والغش.. وما يحدث حاليًا يدل على وجود مافيا تدار هذه المنظومة وليس سلوك شخصي”.

 

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