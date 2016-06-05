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برلماني: وزير الصحة اعترف بالتقصير فى الرقابة على تنفيذ قرار زيادة الأسعار

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برلماني: وزير الصحة اعترف بالتقصير فى الرقابة على تنفيذ قرار زيادة الأسعار برلماني: وزير الصحة اعترف بالتقصير فى الرقابة على تنفيذ قرار زيادة الأسعار

5 يونيو 2016 | 10:46 مساءً

النائب حاتم عبد الحميد

 قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،  حاتم عبد الحميد، إن لجنة الصحة بالبرلمان لم يتم الرجوع إليها بشأن رفع الدواء، مشيراً إلى أن وزير الصحة أحمد عماد الدين اعترف بالتقصير فى الرقابة على تنفيذ قرار زيادة الأسعار، الذى تم بصورة عشوائية.

وأضاف عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ اجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين مع أعضاء مجلس النواب، استمر نحو 7 ساعات.

ولفت عبد الحميد إلى أن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب قاموا بمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشأن الصحي، مشددين على أن قرار رفع الأسعار يزيد من كاهل الأعباء على المواطن المصري.

 

2016-06-05

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