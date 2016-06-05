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طالب الثانوية بالدقهلية لم يستطع الإجابة فى الامتحان فضرب يده بالزجاج

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طالب الثانوية بالدقهلية لم يستطع الإجابة فى الامتحان فضرب يده بالزجاج طالب الثانوية بالدقهلية لم يستطع الإجابة فى الامتحان فضرب يده بالزجاج
أصيب طالب بجرح قطعي بالكتف، بعد أن ضرب يده فى زجاج إحدى النوافذ داخل لجنة بمدرسة تمي الإمديد بمحافظة الدقهلية، حيث قام الطالب عمر محمد عبد الموجود، 18 سنة طالب، بالصف الثالث الثانوي بذات المدرسة برطم يده اليمنى بأحد نوافذ اللجنة، وإحداث إصابة بنفسه، عقب تجميع أوراق إجابة مادة اللغة العربية.

وبسؤاله قرر قيامه بذلك لعدم قدرته على إجابة بعض أسئلة المادة وتم تحرير المحضر رقم 1696 إداري تمي الإمديد وجار عرضه على النيابة.

ضبط طالبين بالدقهلية حاولا مغادرة لجنة الامتحان وبحوزتهما أوراق الإجابة

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