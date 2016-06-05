بالصور.. تعرف على أسعار دخول النوادى والشواطئ بمحافظة الإسماعيلية

مدخل الإسماعيلية



>شاطئ الفيروز

ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف يدفعك مرغمًا للتفكير فى كيفية التحايل على حرارة الجو والاستمتاع بقضاء يوم أو عدة أيام فى مصيف، ومعظم البسطاء فى بلادنا لا يملكون رفاهية السفر إلى الخارج أو حتى حجز شاليهات فى شواطئ مرتفعة الأسعار تكلفك الكثير، فى داخل مصر العديد من الأماكن السياحية والشاطئية تستطيع أن تستمع بوقتك وبأقل الأسعار وفى نفس الوقت تقدم خدمة لوطنك بتشجيع السياحة الداخلية، وفى السطور القليلة المقبلة "اليوم السابع" يرشح لك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الساحلية التى تتمتع بشواطئ متميزة وأسعار جيدة لن ترهقك كثيرًا.>مدينة الإسماعيلية على بعد 120 كيلومترًا فقط من القاهرة وهذه المسافة لن تزيد بأى حال من الأحوال على ساعة ونصف تقريبًا ولا توجد أى صعوبات فى الوصول إلى شواطئها فهناك علامات إرشادية على طول الطريق ويمكنك أن تصل بسهولة إلى طريق البلاجات "أو طريق عمارة السياحى" والذى يبدأ من كوبرى شارع محمد على والطريق يوجد به العديد من النوادى والشواطئ.

ومن الشواطئ المعروفة بالإسماعيلية شاطئ نادى الفيروز، وهو يتبع محافظة الإسماعيلية والدخول بـ21 جنيهًا للفرد بخلاف الإعاشة والإقامة، و25 جنيهًا فى أيام العطلات بحسب ما قاله محمد خليل القماش مدير النادى لـ"اليوم السابع" حيث يوجد مجموعة من الشاليهات داخل النادى للإقامة وعددها 30 غرفة، الغرفة 2 سرير وسعر الليلة الواحدة 300 جنيه للغرفة فى اليوم، النادى يقدم العديد من الخدمات للزوار من الخلال الحدائق وحمام السباحة وصالات الملاعب والمطاعم وتبدأ الوجبات من 25 جنيهًا حتى 120 جنيهًا وجبات متنوعة حسب الطلب بالإضافة إلى حفلات سمر ليلية ينظمها النادى لرواده.

>



>نادى الواحة

نادى الواحة وهو يتبع هيئة قناة السويس الدخول مجانًا للعاملين بالهيئة وأسرهم وبـ10 جنيهات للضيوف ونادى الملاحة هو يتبع المحافظة وبه إقامة عبارة عن مجموعة من الشاليهات وبنفس أسعار.

نادى الفيروز

ونفس الشىء لشاطئ التعاون وهو يتبع المحافظة وتسرى عليه نفس الأسعار لشاطئ الفيروز والملاحة.

قرية أبو سلطان



>أماكن مجانية

>وخارج مدينة الإسماعيلية توجد منتجعات فى قرية أبو سلطان على بعد 20 كيلومترًا جنوب الإسماعيلية حيث فندق بالما وقرى وشواطئ بمدينة فايد منها: شاطئ الياسمين وقرية شمساية وشاطئ الزهور، والأسعار مناسبة فى هذه المناطق حيث تبدأ بـ80 جنيهًا للفرد إقامة ودخول النوادى 10 جنيهات وفى قرية المرجان بمدينة فايد اليوم بـ225 جنيهًا يتضمن وجبتين وإقامة.

وهناك أماكن من الممكن الاستمتاع بها مجانًا مثل حدائق الملاحة وتقع على ترعة الإسماعيلية بالطريق الموازى لشارع محمد على، والممشى على بحيرة الصيادين والذى يطلق عليه طريق الكورنيش بطريق البلاجات، والممشى الجديد داخل البلاجات وعلى القناة مباشرة وهو الوحيد بتذكرة 3 جنيهات للفرد دخول فقط وأيضًا غابة الشباب بالطريق الدائرى أمام موقف الإسماعيلية الجديد والتى دخلت الخدمة مؤخرًا بداية من أول شهر مايو.

نادى الدنفاة



>تخفيض تذكرة الدخول

ميروكيورى



>متحف الآثار والجولف

>كما يوجد نادى الشواطئ أو الدنفاة وهو أحد نوادى هيئة قناة السويس ويوجد مباشرة على المجرى الملاحى لقناة السويس بالقرب من استراحة جزيرة الفرسان، وهى من الأماكن المشهورة وهى استراحة الرئاسة، وأيضا بالقرب من فندق شهير جدًا هو فندق ميروكيورى على بعد 3 كيلومترات فقط بمنطقة نمرة 6 يكون الدخول للنادى، أما من خلال كارنيهات خاصة بالهيئة مهندسين وقباطين وكبار موظفين أو بتذاكر دخول 30 جنيهًا للتذكرة دخول فقط، وفى أيام العطلات الجمعة والسبت 40 جنيهًا وتذكرة المرافق 5 جنيهات وداخل النادى توجد كل ما تحتاجه من إعاشة أو ترفيه بأسعار معقولة جدًا خاصة الأكل والشرب.>وأكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه أصدر مؤخرًا قرارًا بتخفيض تذكرة الدخول للشواطئ التى تتبع محافظة الإسماعيلية وهى الملاحة والتعاون والفيروز لتصبح قيمة التذكرة 2 جنيه بداية من الساعة الثالثة عصرًا كل يوم لأبناء الإسماعيلية وذلك لإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع دخول الشواطئ والاستمتاع بمياه القناة وشواطئها وخاصة محدودى الدخل.>أما فندق ميركورى فتبدأ أسعاره من 220 جنيهًا فى الليلة للفرد وتتصاعد حسب إمكانيات الجناح والغرف الفردية والمزدوجة، هذا بخلاف الإعاشة وهو يقع على بداية بحيرة التمساح بقناة السويس.

وفى نفس المنطقة يقع متحف الآثار بشارع محمد على وأمام نادى الجولف وهو أحد أندية قناة السويس تذكرة الدخول لمتحف الآثار 5 جنيهات للفرد وتخفيضات للأسر والأطفال، وهو يضم أهم آثار منطقة القناة بداية من العصور الفرعونية وحتى حفر قناة السويس وقام ببنائه المهندسون العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية (هيئة قناة السويس حاليًا) فى العام 1911 وافتتح المتحف للزيارة فى 13 فبراير 1934 ويبلغ عمر المتحف حاليًا 82 عامًا ويضم 6 آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور ويعرض به 850 قطعة حاليًا.



>موضوعات متعلقة:

بالفيديو والصور..متحف آثار الإسماعيلية يفتح أبوابه للزائرين..يضم 6 آلاف قطعة أثرية من الفراعنة حتى عهد محمد على..مديرة المتحف: نشارك فى الأنشطة الثقافية والفنية لتنشيط السياحة

>