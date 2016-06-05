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AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن أصعب مدافع واجهه.. ' من الأهلي '

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AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن أصعب مدافع واجهه.. ' من الأهلي ' AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن أصعب مدافع واجهه.. ' من الأهلي '

"من هو المدافع الأصعب والذي لم تمر منه؟".. سؤال من أحد متابعي FilGoal.com يُجيب عنه إمبراطور الكرة المصرية حازم إمام.

وحل حازم إمام ضيفا على FilGoal.com يوم الجمعة، ليجيب عن أسئلتكم عبر حسابنا على تويتر.

ما عليك إلا كتابة السؤال عبر هاشتاج #AskHazem وسيقوم حازم إمام بالإجابة على السؤال وينشره @FilGoalLive والموقع.

وأجاب حازم إمام قائلا: " كنت أشارك كلاعب وسط ولذلك الأصعب دائما كان من خط الوسط".

وأضاف "ولكن في بدايتي لعبت كمهاجم. وهنا مشير حنفي مدافع الأهلي كان الأصعب".

وواصل "مشير حنفي كان مدافعا صعبا للغاية. تعبني جدا".

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