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نشرة ONA للفضائيات | رامز جلال في ضيافة mbc مصر.. المافيا على lbc وروتانا خليجية..يسرا في ضيافة القاهرة والناس‎

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إعداد- إنجي لطفي13348886_10154463913632697_163357202_n

تنشر وكالة « ONA»، نشرتها الخاصة، بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

نجحت قناتي LBC اللبنانية وروتانا الخليجية في شراء حق عرض برنامج المقالب ” المافيا” خلال شهر رمضان..للمزيد

برومو برنامج المافيا

برومو برنامج المافيا

يكشف الفنان  رامز جلال الصعوبات التي واجهت فريق برنامج “رامز بيلعب بالنار” لتصويره في المغرب،وذلك خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر في برنامج “يحدث في ” في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على قناة MBCمصر..للمزيد

رامز يلعب بالنار

رامز يلعب بالنار

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر إن خلافه مع الفنان عمر دياب لم يكن على تقيم العمل، لافتا إلى أن الألبوم الغنائي الأخير لدياب حقق نجاح واسع، كما أكد أن نجاح أغنيته الشهيرة “بشرة خير” ..للمزيد

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر

تبدأ قنوات “MBC مصر”، من مساء الليلة “الأحد”، عرض الحلقات الأولي، لبعض المُسلسلات التي تُعرض على شاشتها خلال شهر رمضان المُبارك، ويسبق عرض المُسلسلات، حوار خاص جداً مع النجم رامز جلال في برنامج، “يحدث في مصر” الذي يُقدمه شريف عامر على قناة MBC مصر الليلة..للمزيد

mbc masr

mbc masr

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، نجوم برنامج ” نفسنة”  هايدي وشيماء و بدرية..للمزيد

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 في سهرة خاصة ومميزة تعرض قناة “MBC مصر2″، الليلة “الأحد” مسرحية جديدة لفرقة “”، مع الفنان أشرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشباب، وتُقدم الفرقة في أحدث عروضها عبر الشاشة المسرحية الجديدة “كوم إمبو”..للمزيد

فرقة مسرح مصر

فرقة مسرح مصر

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أونا

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