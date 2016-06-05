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“سوشيال راضية” منتج درامى جديد على إذاعة صوت العرب فى رمضان

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“سوشيال راضية” منتج درامى جديد على إذاعة صوت العرب فى رمضان “سوشيال راضية” منتج درامى جديد على إذاعة صوت العرب فى رمضان

 

بدأت إذاعة صوت العرب، تسجيل مسلسل بعنوان ” سوشيال راضية ” والذى يذاع بشهر رمضان المبارك، وتقوم بدور البطولة، الفنانة ماجدة زكى، وطارق دسوقى، وعبد الرحمن ابو زهرة، وسليمان عيد، وعلاء زينهم، ووفاء سالم، وتتر المقدمة والنهاية كتبة، صفوت زينهم، وألحان صلاح الشرنوبى، وتوزيع أحمد عبد العزيز، و غناء حنان عطية، وهو مسلسل إجتماعى، كوميدى، كتبه الإذاعى محمد عبد العزيز، ومن إخراج أسامه سمير.

و تدور أحداثه حول الفضول والتدخل فى شئون الآخرين، وما يمكن ان يجلبة من مشكلات خاصة، مع التوسع في العلاقات الإجتماعية، من خلال شبكات السوشيال ميديا، و يطرح المسلسل من خلال أحداثه تساؤلات منها، هل تعتبر هذه الوسائل “السوشيال ميديا” داعمة للتواصل الاجتماعي أم العكس؟! .

وقد اشادت لجنة الدراما، بالإذاعة، بفكرة العمل والمعالجة الدرامية، وتطور الأحداث، وجدير بالذكر أن المسلسل سيذاع يوميًا في رمضان، بعد أذان المغرب، وتعاد إذاعة الحلقات، في الواحدة الا الربع ظهر اليوم التالى.

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