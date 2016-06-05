بالصور..احتفالية التشغيل التجريبى لحفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس

يحتفل مساء اليوم، الأحد، العاملين بمشروع أنفاق الإسماعيلية، أسفل قناة السويس، بالتشغيل التجريبي، لماكينات الحفر استعدادًا لبدء الحفر الفعلي، فى أول أسبوع من شهر رمضان.

وصرح اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، للقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلفت شركتي بتروجت، وكونكورد، بتكويـــن تحالـــف لتنفيذ نفقين للسيارات، بالإضافة الى نفق للسكك الحديديـة، أسفــل قناة السويس، وذلك بهدف ربط، سيناء، وشرق القناة، بالوادى والدلتا، وتسهيل حركة العبور من وإلى سيناء، وإحداث التنمية الحقيقية والمنشودة لتلك المنطقة، بالتوازى مع ما يجرى تنفيذه من أعمال تنمية، غرب خليج السويس، وشرق التفريعة ببورسعيد.

حضر الاحتفالية رئيس مجلس ادارة، شركة كونكوردـ ورئيس مجلس ادارةـ شركة بتروجيت، و الخبراء الألمان والمشروفين على العمل بالمشروع، ومن جانبه، اكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن جميع الأعمال الإنشائية اللازمة لتجهيز مدخل نفق قناة السويس بالإسماعيلية انتهت بنسبة 100%، والخاصة بأعمال الحوائط الخرسانية، والأرضيات والمداخل.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليًا، تركيب الحلقات الخرسانية، لرفع ماكينة الحفر الألمانية للأمام، تمهيدًا لبدء أعمال الحفر الفعلية في أول أيام شهر رمضان المبارك، موكدًا أن العمل حاليًا يسبق المعدل الزمني المستهدف للمشروع.

وأوضح، أنه خلال فترة قصيرة سيكون العمل منتظم، بـعدد 2 من ماكينات الحفر، على أن يتم تشغيل 4 ماكينات خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع أن شركتى، كونكورد، وبتروجيت، مسؤلتين عن العمل بمشروع، أنفاق الإسماعيلية، فيما تتولى العمل بأنفاق بورسعيد شركتى، أواسكوم، والمقاولون العرب، وهذه الشركات تعد من أفضل الشركات المصرية، التي يمكن الإعتًماد عليهم في تنفيذ الأنفاق، بشكل جيد، ويصل طول نفق الإسماعيلية إلى 13 كيلو متر، ومن المنتظر أن يمر النفق أسفل مجرى قناة السويس الرئيسي، والمجرى الجديد على عمق 40 متر من منسوب قاع القناة.