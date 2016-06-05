بالأسماء.. الرئيس السيسى يعين رؤساء محاكم الاستئناف الجدد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، اعتبارًا من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، وذلك بعد بلوغ رؤساء الاستئناف السابقين سن التقاعد المحدد بـ70 عاما.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن تعيين المستشارين سرى محمد بدوى الجمل، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار يحيى على نصير، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عادل أحمد بعبش، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار ممدوح يوسف عوض، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة على أن يعين المستشار محمد فتحى صادق رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية اعتبارا من 1 يوليو 2016 المقبل حتى 1 سبتمبر 2016.

كما يعين المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف، والمستشار صلاح عبد الغفار إسماعيل رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار عبد الرحمن محمد حنفى رئيسًا لاستئناف قنا وذلك اعتبارًا من الفترة 1 يوليو 2016 حتى 20 أغسطس 2016.

كما يعين المستشار عبد الرحمن حمد حنفى، رئيسًا لاستئناف أسيوط والمستشار مرسى سيد مرسى رئيسًا لاستئناف قنا، اعتبارًا من الفترة من 20 أغسطس 2016 حتى 29 سبتمبر 2016 .

وتعيين المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيسا لاستئناف الإسماعيلية والمستشار عبد الرحمن محمد حنفى رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف، والمستشار مرسى سيد مرسى رئيسا لاستئناف أسيوط، والمستشار محمد رضا شوكت خالد رئيسا لاستئناف قنا وذلك اعتبارا من الفترة من 29 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017.

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