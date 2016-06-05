محافظ مطروح يشهد تشغيل محطة تحلية مياه الرميلة

أطلق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء عاصم شكر مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، إشارة بدء تشغيل محطة تحلية مياه البحر "الرميلة 1" وربطها بشبكة مياه الشرب شرق مدينة مرسى مطروح، بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، من خلال استخدام تقنيات حديثة فى تحلية مياه البحر.

حضر اللقاء اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، واللواء شريف فارس رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وأشرف على تنفيذ المحطة، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر الماضي عبر الفيديو كونفرانس ضمن مشروعات أخرى بمناطق مختلفة من الجمهورية.

وأكد العمد والمشايخ خلال كلماتهم، على شكرهم وتقديرهم لجهود القوات المسلحة ومحافظ مطروح فى إقامة المحطة التي كان يحلم بها أبناء مطروح من أجل القضاء على أزمة مياه الشرب خلال السنوات الماضية.

وأكد مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، أن محطة مياه الرميلة أقيمت على أحدث مستوى تقنى فى مجال محطات تحلية مياه البحر، وتنتج مياها بأقل نسبة الملوحة، وتم عمل المأخذ من البحر بسعة طاقة سحب 80 ألف مكعب، مع تدريب وتأهيل العاملين بشركة مياه مطروح، على كيفية تشغيل وصيانة معدات وأجهزة المحطة.

وأضاف مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، أن هناك توجها للدولة نحو إقامة مثل هذه المحطات بالمحافظات الحدودية، لتوفير مياه الشرب بها، خاصة محافظة مطروح لإدراك القيادة الساسية ما كانت تعانية من مشكلة نقص المياه، حيث تم إنشاء محطة باجوش منذ عامين بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، والمحطة الثانية الرميلة 1 بطاقة 24 ألف متر وسيتم الانتهاء من الرميلة 2 والرميلة 3 خلال 6 أشهر من الآن.

من جانبه قدم اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، التهنئة لأهالى مطروح على قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح محطة مياه الرميلة لتضيف إلى المشروعات التنموية وإنجازات الرئيس السيسى بمحافظة مطروح، ومنها محطة الطاقة النووية بالضبعة وإنشاء ممر التنمية طريق الضبعة- 6 أكتوبر، بالإضافة إلى دراسة القيادة السياسية لمشروع قومى جديد يولد على أرض مطروح خلال الأيام المقبلة.

وقال المحافظ، إن ما كانت تعانيه محافظة مطروح، من أزمة نقص مياه الشرب وتأثيرها على أهالى المحافظة وزائريها، خاصة خلال موسم الصيف السياحى الذي يعتبر المصدر الاقتصادى الأول لأهالى المحافظة، تم القضاء عليها نهائيا، من خلال جهود إزالة التعديات على خطوط المياه الناقلة للمحافظة، وترعة الحمام مصدر المياه الرئيسى لمحطة تحلية جنوب العلمين.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة ضد أى تجاوزات أو تعديات على خطوط المياه، بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة ومجالس المدن وعدد من المواطنين، لتصل كمية ضخ المياه إلى مطروح فى العام الماضى إلى 90 ألف متر مكعب يوميا، ووصلت هذا العام بعد تشغيل محطة تحلية الرميلة إلى 150 ألف متر، رغم أن المخطط لوزارة الإسكان بالنسبة لمحافظة مطروح، فى توفير المياه كان 110 آلاف متر فقط ليضيف إلى إنجازات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعاون القوات المسلحة فى إقامة وبناء محطات تحلية مياه البحر، على أعلى مستوى لخدمة أهالى مطروح.

>وقدم المحافظ الشكر للفريق صدقى صبحى وزير الدفاع و للهيئة الهندسية وإدارة المياه بالقوات المسلحة على جهودها فى إنشاء المحطة وخدمة أهالى مطروح.

وأكد أن إنشاء هذه المحطات سينهى مشكلة نقص المياه بمطروح تماما، مع تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة وجذب مزيد من الاستثمارات، مع الاهتمام بتوفير المياه لمدن مطروح الغربية النجيلة وبرانى والسلوم وتطوير محطات تحلية مياه الشرب بها.

وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة، للواء عاصم عبد الله مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، تقديرا لدور القوات المسلحة فى إنشاء المحطة، كما أهدت شركة مياه مطروح درع الشركة لمحافظ مطروح ومدير إدارة المياه بالقوات المسلحة.

وتفقد الجميع محطة التحلية والتعرف على مكونات المحطة من المعدات والأجهزة والمعامل.

بالصور.."مطروح" تستعد لمواجهة أزمة مياه الشرب خلال الصيف بمحطة تحلية عملاقة بتكلفة 240مليون جنيه.. التجهيز لإنشاء محطة ثانية لمواجهة زيادة الاستهلاك.. والمحافظ:القضاء على مشكلة المياه بالتصدى للتعديات

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