مفاجأة طبية.. أشهر أدوية السكر يساهم فى علاج مرضى السرطان

كشف مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية، الذى انعقد مؤخرا بمدينة شيكاغو الأمريكية، عن نتائج جديدة ومثيرة بخصوص اكتشاف فوائد جديدة لأحد أشهر أدوية السكر التى يتناولها الملايين من المرضى ويعرف باسم عقار ميتفورمين (المادة الفعالة).

وأشار المؤتمر إلى أن عقار الميتفورمين يساهم فى تحسين نتائج علاج مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوى والإشعاعى، وبالأخص مرضى سرطان الرأس والعنق، وهو من الأورام الخطيرة التى تصيب مئات آلاف المرضى حول العالم.

وتوصل فريق من الأطباء بجامعة سينسيناتى الأمريكية إلى هذه النتائج المثيرة، واشترط القائمون على الدراسة أن يحصل المرضى على جرعات صغيرة من عقار الميتفورمين تزداد بشكل تدريجى على مدار أسبوعين، للحصول على أفضل نتائج وتحسين القياسات الطبية والعلاجية.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل ثبت أن تناول جرعات عالية من عقار الميتفورمين "1000مجم" بمعدل مرتين خلال اليوم يساهم أيضا فى تحسين النتائج العلاجية لمرضى سرطان البنكرياس.

ومن المقرر أن يتم إجراء تجارب إكلينيكية جديدة تستمر فترات أطول، للتأكد من فاعلية وأمان عقار الميتفورمين فى علاج الأورام السرطانية.

اكتشاف آلية جديدة لعقار الميتفورمين فى علاج مرض السكر

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