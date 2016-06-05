أحدث صيحة طبية.. كبسولة تؤخر الشيخوخة وتعيد للمخ حيويته

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث صيحة طبية قد تساهم فى تأخير الشيخوخة والأمراض الخطيرة المرتبطة بهذه المرحلة، وهى عبارة عن كبسولة تحتوى على 30 نوع من الفيتامين والمعادن تتمتع بقدرة مذهلة على علاج اضطرابات المخ وإعادة الشباب والحيوية له.

وقد توصل إلى هذه النتائج المثيرة فريق من العلماء بجامعة ماكماستر الكندية، وأكدوا أن الكبسولة الجديدة من المتوقع أن تساهم فى علاج الخرف وأمراض المخ المختلفة المرتبطة بتقدم العمر، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على الإنسان خلال عامين من الآن.

وأشار التقرير البريطانى إلى أن الكبسولة تحتوى على العديد من المواد الطبيعية الرائعة مثل زيت الزيتون ومستخلص الشاى الأخضر وزيت كبد الحوت وفيتامين "ب" و"ج" و"د" وحمض الفوليك، وكانت التجارب المبكرة على الحيوانات مبشرة للغاية، حيث أثبتت فاعلية الكبسولة فى علاج تلف خلايا المخ وعلاج تدهور وظائف الإدراك، المتمثل فى التركيز والذاكرة ومهارات التفكير.

وأضاف الباحثون أن هذه الكبسولة قد تساهم أيضا فى الحد من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل شلل الرعاش وألزهايمر، وستكشف التجارب الإكلينيكية القادمة عن مدى صحة هذه النتائج. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Environmental and Molecular Mutagenesis" خلال شهر يونيو الحالى.

النظام الغذائى الغنى بالألياف الطبيعية يحميك فى مرحلة الشيخوخة